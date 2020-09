Facebook heeft een Amerikaanse man aangeklaagd die neppe Instagram-likes en -reacties verkocht, als onderdeel van een dienst waarmee hij neppe interactie op sociale media aanbood. Dat schrijft Facebook op zijn blog.

De man gebruikte een netwerk van bots en automatiseringssoftware om neppe likes, reacties en volgers te distribueren. Via verschillende websites verkocht hij deze interacties aan gebruikers.

"We hadden al eerder accounts uitgeschakeld die aan de man waren gelinkt", schrijft Facebook. "Ook hebben we hem formeel gewaarschuwd dat hij in strijd met onze regels handelde."

'Ander bedrijf verzamelde veel gebruikersdata'

Ook klaagde Facebook een Brit aan die achter het bedrijf MobiBurn zit. Dit bedrijf betaalde volgens Facebook andere ontwikkelaars om malafide software in hun apps te stoppen, waarmee "veel gebruikersdata van Facebook en andere socialemediabedrijven verzameld werden".

Als mensen deze apps installeerden, kreeg MobiBurn onder meer namen en e-mailadressen in handen. Facebook zelf zou niet zijn getroffen, maar werd via software op telefoons van gebruikers wel bereikt om informatie op te zoeken.