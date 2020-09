Tesla-directeur Elon Musk heeft vrijdag op Twitter bevestigd dat er is geprobeerd in te breken op de netwerken van een Tesla-autofabriek in het Amerikaanse Nevada.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie schreef eerder deze week dat een Rus was aangehouden vanwege poging tot inbraak op het computernetwerk van een bedrijf. Nu blijkt dat het om een Tesla-fabriek ging.

"Het was een serieuze aanval", schrijft Musk in een korte reactie op berichtgeving van Teslarati. Bij de aanval werd geprobeerd schadelijke software in een computer te stoppen, om het netwerk van Tesla te gijzelen in ruil voor losgeld.

Volgens het ministerie van Justitie had de Rus een Tesla-werknemer proberen om te kopen voor 1 miljoen dollar (900.000 euro), om de malware in de computer te krijgen. De werknemer ging er uiteindelijk niet op in en bracht de FBI op de hoogte. De inlichtingendienst wist de man te stoppen.