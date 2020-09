Facebook zegt dat Apple een update van de Facebook-app heeft geweigerd, omdat het bedrijf aan zijn gebruikers zou vertellen dat Apple 30 procent krijgt.

Met een update wilde Facebook een nieuwe functie introduceren, waarmee mensen kaartjes voor online evenementen kunnen kopen. Dat kan dan bijvoorbeeld bij de organisator van een virtuele workshop. Volgens de regels in de App Store krijgt Apple 30 procent van de digitale aankopen die via de winkel verlopen, de rest gaat naar de ontwikkelaar.

Facebook zegt dat Apple de update heeft geweigerd, omdat daarin "irrelevante informatie" met gebruikers werd gedeeld.

"We moeten nu meer dan ooit aan mensen laten zien waar het geld heen gaat dat mensen aan kleine bedrijven betalen", zegt Facebook in een verklaring. "Helaas heeft Apple ons transparante bericht over hun 30 procent belasting geweigerd, maar we werken eraan om deze informatie op een andere manier in de app te krijgen."

Facebook heeft Apple ook gevraagd om de commissie voor deze functie uit te schakelen, om bedrijven te helpen die last hebben van minder inkomsten wegens het coronavirus. Dat zou Apple hebben geweigerd.

Door in het openbaar kritiek te leveren op het beleid van Apple, schaart Facebook zich bij Fortnite-maker Epic Games. Dat bedrijf heeft Apple recent aangeklaagd vanwege machtsmisbruik rondom de commissie die ontwikkelaars moeten afdragen.