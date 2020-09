De Amerikaanse supermarktketen Walmart wil TikTok samen met Microsoft overnemen. Het bedrijf heeft zijn interesse in gesprek met CNBC bevestigd. Het Witte Huis zet TikTok onder druk om zijn Amerikaanse tak te verkopen, omdat de Chinese app een bedreiging voor de nationale veiligheid zou zijn.

Microsoft heeft zijn interesse in de videoapp bevestigd. Walmart zou de videoapp ook in handen willen krijgen, omdat het bedrijf een online platform wil opzetten. Het is onduidelijk hoe TikTok precies in die strategie past.

Het bedrijf zegt wel dat een "potentiële relatie met TikTok in de VS, samen met Microsoft, Walmart kan voorzien van een belangrijke manier om klanten op allerlei manieren te bereiken".

Naast Microsoft zou ook Oracle interesse hebben om TikTok over te nemen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft erop aangedrongen dat de Amerikaanse tak van de videoapp in handen van een Amerikaans bedrijf komt.

Maandag maakte TikTok bekend de Amerikaanse regering vanwege deze druk voor de rechter te dagen. Het bedrijf is het niet eens met de redenering dat de app een bedreigingsrisico vormt.