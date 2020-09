Amazon brengt in de Verenigde Staten een armband op de markt die emotie in een stem kan herkennen, meldt het bedrijf donderdag op zijn website. Volgens Amazon kan het bedrijf door het geluid te analyseren "energie en positiviteit in een stem herkennen, zodat mensen beter kunnen begrijpen hoe zij op anderen overkomen".

Het gaat om een gadget die het bedrijf de Halo Band noemt. De armband is gericht op gezondheid en welzijn. De Halo Band heeft geen scherm, zoals een digitaal (sport)horloge, maar wel sensoren, waaronder dus microfoons.

De analyse van stemgeluid "kan bijvoorbeeld aantonen dat een moeilijk werktelefoontje tot minder positiviteit in gesprekken met familie leidt", wat volgens Amazon "een indicatie van de impact van stress op het emotionele welzijn" is.

Naast van twee microfoons is de Halo Band ook voorzien van een accelerometer (om bewegingen van de arm en pols te registreren), een temperatuurmeter en een hartritmemonitor.

Dragers van de Halo Band kunnen ook gebruikmaken van een app waarmee zij onder meer met hun smartphonecamera het percentage lichaamsvet kunnen meten. Volgens Amazon is die methode twee keer zo accuraat als een weegschaal die dezelfde functie biedt.

Amazon: Audio wordt niet naar servers verstuurd

Via de app moeten gebruikers van de Halo Band ook een stemprofiel maken. Alleen als dat is gebeurd, worden de microfoons op de Halo Band geactiveerd en wordt stemgeluid geanalyseerd. Dit gebeurt op de smartphone: Amazon belooft dat de audio nooit naar servers wordt verstuurd. Ook kunnen mensen de microfoons van de Halo Band met een knop uitschakelen.

De Halo Band is vooralsnog alleen beschikbaar in de VS. NU.nl heeft Amazon gevraagd of het bedrijf van plan is de gadget in Europa en Nederland uit te brengen.