Het zakelijke netwerk LinkedIn gaat de locaties van Nederlanders aanpassen. Vanaf 12 oktober zullen Amsterdammers en Utrechters bijvoorbeeld in 'The Randstad' worden geplaatst.

LinkedIn heeft gebruikers een e-mail gestuurd waarin staat dat hun opgegeven locatie op 12 oktober automatisch verandert.

Het sociale netwerk deelt Nederland in in een aantal grotere regio's. Zo kunnen mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Den Haag ook ingedeeld worden in The Randstad, in plaats van de stad "en omgeving".

Afhankelijk van waar je woont, kan de app de locatie aanpassen naar een grotere regio, zoals de Brabantine City Row (ofwel de Brabantse Stedenrij, een metropool van Brabantse steden) of de Greater Enschede Area, waar bijvoorbeeld ook Zwolle onder valt.

Het updaten van locaties moet volgens LinkedIn voor "een verbeterde gebruikerservaring" zorgen. Op de site schrijft LinkedIn dat leden met een exacte locatie onder meer "eerder relevante vacatures zien en sneller over evenementen in de buurt horen".

De omgevingsopties zijn op dit moment al aan te passen. Dat kan door het eigen profiel te bewerken. Het is niet duidelijk of de automatische verandering terug te draaien is.

NU.nl heeft LinkedIn om een reactie gevraagd.