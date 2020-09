Fairphone heeft zijn nieuwe telefoon Fairphone 3+ gepresenteerd. Bezitters van een Fairphone 3 kunnen naar de nieuwere versie upgraden door de cameramodules van het toestel te vervangen.

De camera's zijn de belangrijkste vernieuwing van de Fairphone 3+ ten opzichte van het eerdere model. Los zijn de cameramodules voor 94,90 euro te koop (als introductie kosten ze een maand lang 70 euro). Bezitters van de vorig jaar verschenen Fairphone 3 kunnen die er zelf in klikken.

Met de modules worden de camera's van het toestel verbeterd. Op de achterkant krijgt de cameralens een update van 12 naar 48 megapixels. Op de voorkant wordt het aantal megapixels van 8 naar 16 verhoogd. Ook kunnen ze volgens Fairphone sneller scherpstellen en volgen ze onderwerpen beter.

Het idee van Fairphone is dat mensen langer met hun telefoon doen. Door losse modules te verkopen, kunnen mensen hun toestel van betere functies voorzien, zonder een heel nieuwe telefoon te hoeven kopen.

De Fairphone 3+ is qua specificaties verder hetzelfde. Het toestel heeft een 5,7 inch-scherm met een 1080p-resolutie. Ook heeft hij een Snapdragon 632-processor en een verwisselbare 3.000 mAh-accu. De telefoon is gemaakt van 40 procent gerecycled plastic. In de Fairphone 3 was dat nog 9 procent.

Het toestel kost los 469 euro. De Fairphone 3+ verschijnt op 14 september.