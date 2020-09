Facebook heeft een pagina van de groep Kenosha Guard van het platform verwijderd omdat de groep mensen opriep zich te "bewapenen" als reactie op protesten in de Amerikaanse stad Kenosha. In Kenosha zijn protesten en ongeregeldheden sinds de zwarte Amerikaan Jacob Blake is neergeschoten door de politie.

Kenosha Guard had een Facebook-evenement georganiseerd als reactie op deze protesten."Zijn er patriotten die bereid zijn de wapens op te pakken en onze stad vanavond te verdedigen tegen de boze misdadigers?", vroeg de Facebook-groep in het evenement, schrijft The Verge.

Volgens Facebook overtreedt de groep daarmee het beleid omtrent militiebewegingen. De groep en het evenement zijn daarom van het platform verwijderd.

De actie van Facebook komt nadat dinsdag twee mensen zijn doodgeschoten tijdens protesten in de stad. Een zeventienjarige jongen is woensdag opgepakt voor de fatale schietpartij.

Een woordvoerder van Facebook zegt dat het bedrijf ook inhoud heeft verwijderd die aan de schietpartij was gekoppeld, inclusief de pagina van de verdachte. Volgens Facebook is er geen bewijs dat de schutter de Kenosha Guard-pagina volgde of was uitgenodigd voor het evenement.