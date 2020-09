TikTok-CEO Kevin Mayer verlaat TikTok na drie maanden. Hij heeft dit donderdag in een brief aan de werknemers van het bedrijf verteld, schrijft Financial Times.

Mayer heeft besloten om te vertrekken nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei TikTok te verbieden, behalve als moederbedrijf ByteDance de Amerikaanse tak van TikTok binnen negentig dagen aan een Amerikaans bedrijf verkoopt.

"In de afgelopen weken is de politieke omgeving flink veranderd", schrijft Mayer in een brief aan TikTok-werknemers. "Ik heb nagedacht over wat voor veranderingen er in het bedrijf moeten plaatsvinden en wat dat betekent voor de positie waarvoor ik heb getekend. Hoewel we snel een oplossing voor de situatie verwachten, wil ik jullie met pijn in het hart laten weten dat ik het bedrijf verlaat."

Mayer, die eerder werkzaam was bij Disney en daar aan de wieg stond van streamingdienst Disney+, begon in juni bij TikTok. Enkele weken later lag het bedrijf onder vuur, omdat de zeer populaire videoapp een gevaar zou vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Trump is bezorgd dat TikTok data van Amerikaanse burgers kan doorspelen aan de Chinese Communistische Partij.

Volgens ingewijden heeft Mayer vooraf niet kunnen inschatten in hoeverre TikTok een rol zou gaan spelen in de spanningen tussen China en de Verenigde Staten.

Zhang Yiming, oprichter en directeur van ByteDance, heeft in een andere brief aan werknemers laten weten de beslissing van Mayer te begrijpen. De rol van Mayer wordt voorlopig ingevuld door algemeen directeur Vanessa Pappas.