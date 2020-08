Autoriteiten in achttien landen hebben samen met Europol en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid servers van een netwerk dat illegaal films verspreidde offline gehaald, maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag bekend.

Over de hele wereld werden servers van de groep offline gehaald. Niet alleen in Nederland, maar ook in onder meer Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk werd actie ondernomen. In totaal zijn zestig servers uitgeschakeld.

De groep staat online bekend als de Sparks Group. Deze groep kreeg dvd's en blu-rays in handen voordat ze in de winkels lagen en zette de films en series vervolgens online. Daarmee schond de groep het auteursrecht van de makers en uitgevers.

Europol meldt dat de groep in totaal honderden films en tv-series heeft geüp­load. "De Sparks Group heeft filmmaatschappijen tientallen miljoenen dollars aan schade berokkend."

Tegen drie mannen is een aanklacht ingediend en twee van hen zijn aangehouden. Als de verdachten schuldig worden bevonden, kunnen ze een meerjarige gevangenisstraf krijgen.