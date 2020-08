Apple zou van plan zijn een augmentedrealitycomponent (AR-component) toe te voegen aan zijn streamingdienst Apple TV+, meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden. De functie zou naar verwachting volgend jaar geïntroduceerd worden.

De nieuwe functie zou dienen als bonusmateriaal bij series en wordt toegankelijk via de Apple TV+-app op de iPhone of iPad. Gebruikers zouden met de functie objecten uit series via een iPhone of iPad in de echte wereld kunnen zien. Deze objecten worden dan geïntegreerd in de omgeving van de kijker. Iemand die bijvoorbeeld naar een maanwandeling kijkt, kan een virtuele maanrover op het scherm van zijn apparaat zien. Daarbij lijkt het alsof deze over de bank of eettafel van de kijker rijdt.

De functie zou eigenlijk later dit jaar gereleased worden, maar de effecten van de coronapandemie op de softwareontwikkeling en filmproducties staan dat doel in de weg, schrijft Bloomberg. De ingewijden vertellen wel dat Apple nog zou kunnen besluiten het plan te schrappen.

Apple zou daarnaast werken aan AR-wearables. Zo schrijft Bloomberg dat Apple in 2022 een headset introduceert die augmented reality en virtual reality combineert met een focus op gaming, het bekijken van video's en virtuele vergaderingen. Een AR-bril zou volgen in 2023.

Over een AR-bril van Apple gaan al jaren geruchten. Een vroeg prototype van de wearable bevatte een LIDAR-sensor waarmee diepte in de omgeving geregistreerd wordt. Daarmee zouden virtuele objecten via de bril bijvoorbeeld realistischer in de kamer geplaatst kunnen worden. Deze bril krijgt mogelijk de naam Apple Glass.