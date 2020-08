Een 26-jarige man uit Diemen is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het oplichten van 22 mensen met neppe e-mails uit naam van hun bank. Daarnaast heeft de man zich schuldig gemaakt aan witwassen en illegaal wapenbezit. Dat meldt de rechtbank Midden-Nederland.

De man hield zich vanaf mei 2018 bijna een jaar lang actief en intensief bezig met phishing. In totaal zijn er 22 personen opgelicht voor een bedrag van ruim 170.000 euro.

De slachtoffers kregen e-mails en sms-berichten die afkomstig leken van hun bank. In de berichten stond een link die leidde naar een valse website. Nadat de slachtoffers hun gegevens hadden ingevoerd op deze site, werden de bankrekeningen leeggehaald door de Diemenaar of een van zijn mededaders. De Diemenaar was vooral betrokken bij het technische deel: het inrichten, hosten en beheren van de phishingwebsites.

Volgens de rechtbank speelde de verdachte een "cruciale rol" in het georganiseerde verband waarin de fraude is gepleegd. "Zijn betrokkenheid was groter dan het enkel beheren of onderhouden van de phishingwebsites. Zo logde hij in op de bankrekening van een slachtoffer dat net zijn gegevens had ingevuld op de phishingsite. Daarnaast zijn er verschillende frauduleuze betalingen die aan de verdachte gelinkt kunnen worden."

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Naast de gevangenisstraf moet de man ook het geld terugbetalen aan de slachtoffers.