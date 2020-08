YouTube heeft in de periode april tot en met juni van dit jaar meer dan 11,4 miljoen video's van het platform verwijderd, schrijft het bedrijf in een blogpost. Dit is het grootste aantal video's dat ooit van het platform is verwijderd.

In dezelfde periode vorig jaar verwijderde YouTube nog zo'n negen miljoen video's. Volgens het videoplatform is de stijging een gevolg van het feit dat YouTube-moderators door maatregelen omtrent het coronavirus niet altijd hun oordeel kunnen vellen.

YouTube bood de verminderde capaciteit van menselijke moderators het hoofd door meer automatisering in te zetten bij het beoordelen van video's. Dit zorgt ervoor dat de meeste inhoud die de community mogelijk zou kunnen schaden, snel van YouTube wordt verwijderd. Maar dit heeft ook als gevolg dat sommige video's die het YouTube-beleid niet schenden eveneens worden verwijderd.

Het videoplatform waarschuwde in maart al dat deze algoritmes ervoor zouden kunnen zorgen dat video's ten onrechte verwijderd worden. Het videoplatform schreef toen dat dit beleid kan zorgen voor "ontwrichting", maar vond dat de maatregel en de onterechte censuur als gevolg daarvan "het juiste is om te doen voor de mensen die YouTube veilig houden".

Relatief veel verwijderde video's in Nederland

Nederland staat wereldwijd op de zesde plek met de meest verwijderde video's. Het afgelopen kwartaal werden in Nederland 380.644 video's verwijderd. Het gaat hierbij om video's die zijn geüpload vanaf Nederlandse IP-adressen.

In Nederland werden de afgelopen maanden sowieso veel video's verwijderd ten opzichte van andere landen. In de periode oktober tot en met december vorig jaar werden maar liefst 757.130 video's afkomstig uit Nederland door YouTube verwijderd. Alleen in de Verenigde Staten werden toen meer video's verwijderd. In de periode juli tot en met september vorig jaar werden zelfs 1.911.379 Nederlandse video's offline gehaald.

"We zien Nederland inderdaad relatief hoog in de lijst, omdat relatief veel verwijderde video's vanaf Nederlandse IP-adressen werden geüpload. Dit komt vooral door proxy's en VPN's die in Nederland uitkomen", aldus een woordvoerder van moederbedrijf Google.