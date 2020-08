De beurshandel in Nieuw-Zeeland is in minder dan 24 uur twee keer platgelegd als gevolg van een cyberaanval. Woensdagochtend (lokale tijd) kampte de New Zealand Exchange (NZX) opnieuw met problemen, nadat de beurshandel dinsdagavond ook al platgelegd werd.

Volgens beheerder NZX ging het in beide gevallen om een zogenoemde ddos-aanval. Daarbij wordt de digitale infrastructuur overspoeld met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor zij die niet meer kunnen verwerken.

De eerste aanval legde dinsdag een uur voor sluitingstijd de handel stil. Woensdag rond 11.30 uur werd het handelsverkeer opnieuw gestaakt. Om 15.00 uur (5.00 uur Nederlandse tijd) werd de beurshandel hervat.

"De netwerkprovider blijft de bron van het probleem onderzoeken", zegt NXZ in een verklaring. "We zullen verdere informatie geven zodra die beschikbaar is."