Lokale autoriteiten in de Democratische Republiek Congo hebben een Congolese en een Pakistaanse burger vastgehouden en verhoord nadat het tweetal op zoek ging naar een ongeïdentificeerd vliegend object (ufo) dat maandag was neergestreken in de jungle. De twee personen werden ondervraagd tot Google-zusterbedrijf Loon bevestigde dat het om een van zijn internetballonnen ging.

Inwoners van de provincie Bas-Uele in het noorden van Congo waarschuwden de autoriteiten na het zien van het object; een toestel vol draden en zonnepanelen voorzien van een grote, leeggelopen ballon.

De twee vastgehouden personen waren in provinciehoofdstad Buta aangekomen om het voorwerp te zoeken. Dinsdagavond bevestigde Loon dat het om een van zijn internetballonnen ging.

Loon wil met zijn ballonnen internet aanbieden door te concurreren met vaste zendmasten en bekabelde netwerken. De internetballonnen vliegen op zo'n 20 kilometer hoogte en zijn voorzien van zonnepanelen om energie op te wekken.

Volgens gouverneur Valentin Senga van Bas-Uele zijn zowel de Congolese inlichtingendienst als de lokale luchtvaartautoriteiten er niet van op de hoogte dat de ballonnen in het Congolese luchtruim varen. Loon stelt echter dat de landing is gecoördineerd met de lokale luchtverkeersleiding en de burgerluchtvaartautoriteit.

In juli maakte Loon bekend in Kenia samen met provider Telkom Kenya internet aan te bieden. Het westen en midden van Oost-Afrikaanse land is het eerste gebied ter wereld dat commercieel gebruik kan maken van ballonneninternet van Loon.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de twee personen gearresteerd zijn, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De politie heeft de twee wel vastgehouden en verhoord.