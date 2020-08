Fitbit heeft dinsdag een fitnesstracker en twee smartwatches onthuld, waaronder een wearable die gebruikers moet helpen met het controleren van hun stressniveau. De Fitbit Sense beschikt over sensoren die gebruikers een beeld kunnen geven van hoe gestrest ze zijn.

De Fitbit Sense is de eerste smartwatch met een EDA-sensor. De sensor meet zogenoemde elektrodermale activiteit, wat een indicatie van stress kan zijn. Gebruikers kunnen met de EDA Scan-app van de functie gebruikmaken. Wanneer zij dan hun handpalm over de smartwatch plaatsen, detecteert het apparaat kleine elektrische veranderingen in de hoeveelheid zweet op de huid.

Gebruikers kunnen na een EDA-scan een grafiek met hun voortgang bekijken. Ook krijgen ze de optie om aan mindfulness doen. Fitbit berekent vervolgens het dagelijkse fysieke stressniveau, gerelateerd aan hartgezondheid, slaap en activiteit. "Het meten van je EDA-respons helpt je om de reactie van jouw lichaam op stressfactoren te begrijpen en je stress te beheersen", zo schrijft Fitbit.

De Fitbit Sense is daarnaast de eerste smartwatch van Fitbit die beschikt over een ECG-app. Deze app monitort het hartritme van gebruikers om onregelmatigheden vast te stellen. Gebruikers kunnen hun vingers gedurende dertig seconden op randen van de roestvrijstalen ring rond het horloge houden om hun hartritme te laten meten. Apple Watch beschikt al langer over zo'n functie.

De smartwatch kan daarnaast de temperatuur van gebruikers en het zuurstofgehalte in het bloed meten. De Fitbit Sense gaat zo'n 330 euro kosten en is vanaf eind september wereldwijd beschikbaar.