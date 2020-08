Wereldwijd zijn er in de eerste helft van dit jaar 151,4 miljoen minder smartphones verkocht dan in dezelfde periode in 2019, blijkt uit cijfers van marktanalist Gartner.

De eerste zes maanden van dit jaar werden bijna 594 miljoen smartphones verkocht. In het eerste half jaar van 2019 ging het om 745 miljoen exemplaren.

Met name Samsung is volgens de marktanalist hard getroffen. De marktleider verkocht een kwart minder smartphones. Huawei wist ongeveer 17 procent minder smartphones te verkopen. De twee bedrijven gaan nek aan nek als het gaat om de koppositie op de smartphonemarkt.

De slag voor Apple viel met een daling van ruim 4,5 procent mee. Xiaomi en OPPO moesten respectievelijk 11,1 en 17,5 procent inleveren.

Volgens Gartner heeft de herstellende markt in China ergere klappen voorkomen. Met 94 miljoen verkochte smartphones had de Chinese markt in het tweede kwartaal nog altijd te kampen met een daling van 7 procent, maar Gartner merkt ook op dat Huawei's terugval meeviel omdat het in zijn thuisland relatief goede zaken deed.

Smartphonemakers verkopen doorgaans de meeste toestellen in de tweede helft van het jaar, omdat grote merken vaak in het najaar hun nieuwste topmodellen presenteren.