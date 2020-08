Facebook heeft in Thailand op aandringen van de overheid de toegang tot een Facebook-groep met een miljoen leden geblokkeerd. De groep uitte kritiek op de Thaise koning Rama X, die de afgelopen weken onder druk is komen te staan vanwege protesten onder de bevolking.

De betreffende Facebook-groep werd in april aangemaakt door een in Japan wonende Thai die kritisch is op het koningshuis van zijn land. Thailand kent een van de strengste regels tegen majesteitsschennis wereldwijd. Het beledigen van de koning kan leiden tot vijftien jaar gevangenisstraf.

Wie nu de Facebook-pagina Royalist Marketplace in Thailand wil bezoeken, ziet een melding dat "Toegang tot deze groep in Thailand is beperkt in overeenstemming met een juridisch verzoek van het ministerie van Digitale Economie en Maatschappij".

Facebook heeft laten weten zich te willen verzetten tegen de blokkade. "Verzoeken zoals deze zijn hard, gaan in tegen het internationale mensenrecht en zorgen ervoor dat mensen zich minder makkelijk willen uiten", aldus een woordvoerder.

In Thailand vinden de grootste anti-overheidsprotesten sinds jaren plaats. Zondag gingen in de hoofdstad Bangkok meer dan tienduizend mensen de straat op. Ze eisen minder macht voor het koningshuis, een nieuwe grondwet en een einde aan intimidatie van oppositieactivisten.

Thailand gaf Facebook vijftien dagen de tijd

Thailand had Facebook op 10 augustus vijftien dagen de tijd gegeven om Royalist Marketplace te blokkeren. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat Facebook zich aan de deadline heeft gehouden omdat het bedrijf de Thaise context begrijpt.

Door gehoor te geven aan het verzoek "werkt Facebook mee met het autoritaire regime om democratie te belemmeren en autoritarisme (de staatsvorm waarbij de burger ondergeschikt is tegenover de staat, red.) te cultiveren", aldus de maker van de Facebook-groep.

De man is door het Thaise ministerie aangeklaagd voor computercriminaliteit, maar heeft ook een nieuwe Facebook-groep met dezelfde naam aangemaakt. Die heeft dinsdag ruim 455.000 leden.