Videobeldienst Zoom kampte maandagmiddag met een storing. Op de website Downdetector.com, die wereldwijde storingen registreert, kwamen tienduizenden klachten binnen van gebruikers die niet konden deelnemen aan vergaderingen en webinars via Zoom. De storing was rond 18.30 uur weer verholpen.

Ook Nederlandse gebruikers meldden op de website Allestoringen.nl problemen te ondervinden, al leken niet alle gebruikers last te hebben van de storing. Andere functies van Zoom, zoals chatten en bellen, werkten nog wel.

Videobeldienst Zoom heeft in de afgelopen tijd een enorme groei doorgemaakt. Als gevolg van de coronacrisis videobellen meer mensen voor hun werk of om privégesprekken te voeren. Op Twitter klagen veel gebruikers dat ze door de storing vergaderingen of lessen hebben gemist.