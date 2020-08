TikTok heeft de Amerikaanse regering maandag voor de rechter gedaagd vanwege het dreigende TikTok-verbod in de Verenigde Staten. Het bedrijf schrijft in een blogpost "geen andere keus" te hebben dan juridische stappen te ondernemen.

Trump gaf ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, op 14 augustus negentig dagen de tijd om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Als er niet op tijd een deal zou zijn, zou president Donald Trump de app in de ban doen.

Volgens Trump is TikTok een bedreiging voor de nationale veiligheid in het land. Hij is bang dat de van oorsprong Chinese app data van Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese Communistische Partij.

TikTok schrijft in de aanklacht dat Trump geen bewijs heeft waarmee hij kan onderbouwen dat TikTok een gevaar is voor de nationale veiligheid. Het bedrijf zegt zelf "buitengewone maatregelen" te hebben genomen om de privacy en veiligheid van Amerikaanse TikTok-gebruikers te beschermen.

"In onze aanklacht maken we duidelijk dat we van mening zijn dat de regering onze uitgebreide inspanningen om de zorgen weg te nemen, die we volledig en te goeder trouw hebben uitgevoerd, heeft genegeerd", aldus TikTok. Het bedrijf schrijft daardoor geen andere keuze te hebben dan naar de rechter te stappen om "de eigen rechten en de rechten van de gemeenschap en medewerkers te beschermen".