Videobeldienst Zoom kampt maandagmiddag met een storing. Op de website Downdetector.com, die wereldwijde storingen registreert, ontvangt tienduizenden klachten van gebruikers die niet kunnen deelnemen aan vergaderingen en webinars via Zoom.

Ook Nederlandse gebruikers melden op de website Allestoringen.nl problemen te ondervinden, al lijken niet alle gebruikers last te hebben van de storing. Andere functies van Zoom, zoals chatten en bellen, werken nog wel.

Videobeldienst Zoom heeft in de afgelopen tijd een enorme groei doorgemaakt. Als gevolg van de coronacrisis videobellen meer mensen voor hun werk of om privégesprekken te voeren. Op Twitter klagen veel gebruikers dat ze door de storing vergaderingen of lessen missen.

"We weten nu waardoor gebruikers niet in staat zijn om Zoom-meetings en webinars te kunnen starten en bijwonen", aldus Zoom in een verklaring. "We werken momenteel aan een oplossing voor dit probleem. We verontschuldigen ons voor het ongemak."



Maandag rond 17.30 uur meldde Zoom dat het probleem grotendeels is verholpen. Een klein deel van de gebruikers heeft nog last van de storing.