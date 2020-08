Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) komt met een speciaal nummer dat mensen kunnen appen om een melding te maken van kinderporno. Beelden die zij in chatdiensten als WhatsApp en Facebook Messenger hebben ontvangen, kunnen zij rechtstreeks naar 06-42834635 doorsturen.

Melders konden eerder al een bijlage sturen via de site van Meldpunt Kinderporno, maar via WhatsApp was dat nog niet mogelijk. Met het nieuwe nummer hoopt het EOKM de drempel te verlagen.

Het meldpunt zal het materiaal delen met de politie, als er duidelijke aanwijzingen zijn over het slachtoffer. Zodra het meldpunt het materiaal heeft ontvangen, wordt het 06-nummer van de melder verwijderd.

"We hoeven niet te weten wie het gemeld heeft", licht directeur Arda Gerkens toe. "Soms kan de regio waarin de melder zich bevindt wel interessant zijn als we specifieke beelden vaker tegenkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld scholen in die omgeving inlichten. Dit is alleen mogelijk wanneer de melder hier zelf mee instemt."

Ook is het van belang om te wachten tot het meldpunt het materiaal goed ontvangen heeft. "Kort na het melden ontvang je een automatische reactie, daarna kun je het materiaal van je toestel verwijderen. Anders lopen we het risico dat het niet bij ons is aangekomen", vertelt Gerkens.