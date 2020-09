Twitter heeft een tweet van de Amerikaanse president Trump verborgen, omdat deze in strijd is met de regels van het platform en mogelijk mensen ontmoedigt om te stemmen. De tweet is voorzien van een waarschuwing en nog wel te lezen achter de link 'bekijken'.

Maandag twitterde de president dat de postbussen een "veiligheidsramp voor kiezers" zijn en dat deze niet "schoon zijn van COVID-19", waarmee hij de indruk wekt dat de postbussen een besmettingsrisico vormen.

Wel vindt Twitter dat het in het algemeen belang is dat de tweet via een omweg toegankelijk blijft. Daarom kunnen gebruikers het bericht nog steeds retweeten met commentaar, liken en erop reageren.

Trump en Twitter leven sinds een paar maanden op gespannen voet met elkaar. Het conflict tussen de twee ontstond toen Twitter in mei twee tweets van de president voorzag van het label voor 'mogelijk misleidende informatie'. In deze tweets beweerde Trump dat stemmen per post fraudegevoelig is, wat tegen de richtlijnen van het platform in gaat.

Als reactie hierop ondertekende Trump een decreet waardoor wetgeving die socialemediabedrijven beschermt wordt afgezwakt of opgeheven. Later die maand verborg Twitter wederom een tweet van Trump en voorzag deze van een disclaimer, omdat het geweld zou verheerlijken.