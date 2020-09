Mensen die een zogenoemde deepfake, een gemanipuleerde video, bekijken van bijvoorbeeld politici, kunnen een negatiever beeld vormen over die persoon. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder 278 mensen.

Deepfakes zijn video's die via slimme algoritmes beeldmateriaal zo kunnen manipuleren, dat het lijkt alsof iemand een totaal andere boodschap vertelt. Zo is het ook mogelijk om een compleet ander gezicht erop te plakken. Voor dit onderzoek werd een video van voormalig CDA-leider Sybrand Buma gemanipuleerd.

De groep die het nepfilmpje kreeg te zien, dacht na afloop negatiever over Buma dan de groep die het echte filmpje bekeek. De mening over de gehele partij bleef vrijwel hetzelfde bij beide groepen.

Overigens twijfelden slechts 8 van de 140 mensen die de nepvideo zagen aan de echtheid ervan. "Dat is vrij zorgelijk", vertelt UvA-onderzoeker Tom Dobber aan NU.nl. "Omdat we ethisch willen handelen, hebben we Buma een luchtige opmerking laten maken en geen hele extreme uitspraak. Tussen deze twee uitersten zit een groot grijs gebied. Als makers daar slim op inspelen met een goede productiekwaliteit, trappen er mogelijk veel mensen in."

In de loop van 2019 kreeg de deepfaketechnologie meer bekendheid. Zo wisten makers in het verleden al met succes de Amerikaanse presidenten Barack Obama en Donald Trump na te doen.