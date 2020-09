Ook Microsoft laat van zich horen in het geschil tussen Fortnite-maker Epic Games en Apple. In een aanvullende verklaring aan de rechtbank laat de techgigant weten dat het "rampzalig" zou zijn om Epics ontwikkelaarslicentie bij Apple in te trekken.

Het intrekken van de licentie staat gepland op 28 augustus en zou betekenen dat Epic geen enkele game meer kan indienen bij Apple. Ook heeft dit gevolgen voor derden: Epic is namelijk de ontwikkelaar van de Unreal Engine, een ontwikkelaarstool waar ook andere apps op draaien.

Microsoft benadrukt in de verklaring hoe rampzalig het zou zijn om de tool uit de lucht te halen. "Dat Epic toegang heeft tot Apples recentste technologie is het juiste voor ontwikkelaars en gamers", aldus Phil Spencer, die aan het hoofd staat van Microsofts Xbox.

Wanneer deze namelijk niet langer beschikbaar is, kunnen ontwikkelaars die de tool van Epic gebruiken niet langer (beveiligings)fouten uit hun apps halen. Dit geldt ook voor Microsoft-game Forza Street voor smartphones.

Het geschil tussen Epic en Apple begon half augustus, toen Epic zich verzette tegen de zogenoemde 'Apple-belasting': een commissie van 30 procent over in-appaankopen. Toen Epic een eigen betaalsysteem toevoegde aan de game Fortnite om de commissie te omzeilen, verwijderde Apple de game.

Direct daarna sleepte Epic zowel Apple als Google (die hetzelfde beleid hanteert) voor de rechter. Nu dreigt Apple ook de ontwikkelaarslicentie van Epic in te trekken.