DC Comics en Warner Bros zijn zaterdagavond van start gegaan met hun eerste online evenement voor fans onder de naam DC FanDome: Hall of Heroes. Dit 24 uur durende evenement staat voornamelijk in het teken van films, maar er werden ook twee nieuwe games onthuld: Gotham Knights en Suicide Squad: Kill the Justice League.

Vanwege de coronacrisis vindt het evenement online plaats in twee delen. Het vervolg staat gepland op 12 september onder de naam DC FanDome: Explore the Multiverse. Fans kunnen het gehele programma via de site gratis en live bekijken. Het tijdschema van het eerste deel is hier terug te vinden.

Een van de grootste aankondigingen waar fans meer dan een jaar op hebben gewacht, is Gotham Knights. De game is ontwikkeld door Warner Bros. Games Montréal, dat eerder Batman: Arkham Origins uitbracht. De game staat gepland voor een release in 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en PC.

Nadat Batman zelf is overleden, neemt een groep superhelden het stokje over in Gotham City. In de trailer is te zien hoe Batgirl het opneemt tegen Mr. Freeze. Daarnaast is er bijna acht minuten aan gameplay vrijgegeven.

Ook Rocksteady Studios, het team achter de Batman-games Arkham City en Arkham Knight, heeft zijn nieuwe game onthuld met een uitgebreide trailer. Daarin is te zien dat de game zich in hetzelfde universum afspeelt als de zojuist genoemde Batman-games. De vier hoofdrolspelers nemen het op tegen een stel aliens en een kwaadaardige versie van Superman.

Er zijn nog geen beelden van de gameplay vrijgegeven. De game wordt in 2022 uitgebracht voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X.