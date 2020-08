TikToks moederbedrijf ByteDance heeft zaterdag laten weten de door de Amerikaanse president Donald Trump opgelegde ban aan te willen vechten bij de rechtbank.

"Om er zeker van te zijn dat er niet wordt afgedaan aan de rechtsstaat en ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld, hebben we geen andere keus dan het decreet aan te vechten via het rechtssysteem", aldus het bedrijf in een verklaring.

ByteDance heeft laten weten komende maandag de gerechtelijke stappen te ondernemen.

Trump gaf ByteDance op 14 augustus negentig dagen de tijd om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Gebeurt dat niet, dan zou Trump de app in de ban doen.

Volgens de president is de app een dreiging voor de nationale veiligheid in het land; de van oorsprong Chinese app zou data van Amerikaanse burgers door kunnen spelen aan de Chinese Communistische Partij.