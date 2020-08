TikTok heeft nog geen bewijs gezien van de beschuldigingen die door de Amerikaanse president Donald Trump gebruikt worden om te dreigen met een verbod op de videoapp, zegt Vanessa Pappas van TikTok tegen Bloomberg. Trump dreigt TikTok in de Verenigde Staten in de ban te doen omdat de app een dreiging voor de nationale veiligheid van het land zou vormen.

De Amerikaanse president gaf TikTok op 14 augustus negentig dagen de tijd om zijn Amerikaanse tak te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Als een deal niet op tijd rond zou zijn, zou Trump de app in de ban doen.

De dreiging is gebaseerd op conclusies door een Amerikaanse overheidsinstantie die toeziet op buitenlandse investeringen in de VS. Pappas zegt tegen Bloomberg dat TikTok kenbaar heeft gemaakt het "sterk oneens" te zijn met de conclusies van deze instantie. "We zijn zeker teleurgesteld in wat we daar hebben gezien."

Microsoft heeft kenbaar gemaakt TikTok te willen overnemen. Ook softwarebedrijf Oracle en Twitter zouden volgens Bloomberg interesse hebben. Pappas wilde tegen het nieuwsmedium niet op de onderhandelingen ingaan.

Wel zegt zij dat TikTok zich door de mogelijke dreiging in de VS in "extreem turbulente tijden" bevindt.