Je eigen team van spionnen leiden met Archer: Danger Phone, makkelijker mensen volgen op Instagram en de held van de toren worden in Tower Hero. Dit zijn de Apps van de week.

Instagram

Het terras waar je momenteel een drankje doet volgen op Instagram door een QR-code te scannen? Sinds afgelopen week kan het. Instagram heeft dit soort codes namelijk aan de app toegevoegd.

Hiermee kun je elkaar (of een bedrijf) volgen door een unieke streepjescode met je smartphonecamera te scannen. De functie komt bijvoorbeeld goed van pas in de horeca, waar steeds meer cafés met (minder) papieren menukaarten werken.

Download Instagram voor Android of iOS (gratis)

Tschess

Schaken, maar dan anders. Dat is tschess in een notendop. In tegenstelling tot de klassieke variant van het aloude denkspel, kun je in tschess aan het begin van een potje zelf de beginpositie van schaakstukken kiezen.

De game biedt daarmee een twist op het originele spelconcept. Daarmee is tschess een frisse wind in het schaaklandschap.

Download tschess voor Android of iOS (gratis)

Archer: Danger Phone

Het elfde seizoen van de populaire tekenfilmserie Archer gaat binnenkort van start. Om dat te vieren is er een bijbehorende game uitgebracht. In Archer: Danger Phone staat de wereldeconomie op instorten en het is aan jou om het financiële systeem te redden van de ondergang.

Dit doe je door een team van spionnen aan te sturen zodat er geld in het laatje komt. De spionnen houden zich onder meer bezig met het verhandelen van bitcoin.

Je merkt het misschien al, maar de Archer-game is vooral leuk voor liefhebbers van de serie. Het spel is namelijk doordrenkt van komische (en ronduit bizarre) dialogen.

Download Archer: Danger Phone voor Android of iOS (gratis)

Tower Hero

Tower Hero is een simpele, maar verslavende avonturengame. Je begint ieder level aan de onderkant van de toren, de bedoeling is dat je de top bereikt. Daar wacht een eindbaas op je. Op de weg naar boven versla je hordes vijanden die je proberen te blokkeren.

Het leuke aan Tower Hero is dat elk level compleet willekeurig is. De ene keer moet je bijvoorbeeld rekening houden met hinderlagen, terwijl er de volgende keer juist geen vijand bij dat verdacht stille hoekje staat te wachten. Hoe je vijanden verslaat, is aan jou. Je kunt onder meer kiezen uit een zwaard, boog of hakbijl. De iOS-versie komt volgens de ontwikkelaar "binnenkort" uit.

Download Tower Hero voor Android (gratis)