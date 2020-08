Joseph Sullivan, het voormalige beveiligingshoofd van Uber, moet voor de rechtbank verschijnen wegens het verzwijgen van een grote hack bij het bedrijf in 2016, meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag.

Bij de hack werden namen, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers van 57 miljoen Uber-klanten en -chauffeurs buitgemaakt. Ook rijbewijsgegevens van 600.000 Uber-chauffeurs belandden op straat.

Sullivan was van april 2015 tot november 2017 hoofd beveiliging bij Uber. Hij wordt ervan verdacht de hack te hebben verzwegen voor de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). In plaats van het lek te melden, zou hij degene zijn geweest die de daders voor 100.000 dollar in bitcoins betaalde om de hack onder de pet te houden.

Hij kan voor belemmering van het onderzoek tot vijf jaar cel krijgen. Voor het wegmoffelen van bewijs kan hij nog eens tot drie jaar celstraf opgelegd krijgen. De advocaat van Sullivan zegt dat er geen grond voor de claim is. Hij noemt Sullivan "een gerespecteerde cybersecurityexpert".

"Zonder hem en zijn inzet zouden de personen die voor deze aanval verantwoordelijk zijn nooit zijn geïdentificeerd", zegt de advocaat. Sullivan en zijn team hebben volgens hem "nauw samengewerkt" met verschillende afdelingen bij Uber en volgens de regels hebben gehandeld.

Sullivan werd in 2017 ontslagen bij Uber, toen CEO Dara Khosrowshahi erachter kwam hoe hij zou hebben gehandeld.

Het onderzoek naar de hack uit 2016 is nog niet afgerond. Uber werkt daar samen met het Amerikaanse ministerie van Justitie aan.