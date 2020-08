De fotobewerkingsapp Adobe Lightroom voor iPhones en iPads verwijdert per ongeluk foto's die opgeslagen zijn binnen de app en instellingen voor het bewerken na een update naar versie 5.4.0, bevestigt Adobe.

Ook meldt Adobe dat er geen oplossing is voor gebruikers die hun foto's zijn kwijtgeraakt na het updaten. Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor deze fout.

De enige manier waarop het mogelijk is om eventueel nog materiaal terug te halen, is via een back-up in de cloudopslagdienst van Apple of Adobe Creative Cloud. Echter, wanneer de synchronisatie met de cloud niet aanstond, is het materiaal definitief verdwenen.

Adobe heeft inmiddels versie 5.4.1 uitgebracht die dit moet voorkomen. Het is niet duidelijk hoe de fout is ontstaan.