Sinds februari hebben zeker vijftig anonieme Twitter-accounts nepnieuws over de coronacrisis in Nederland verspreid. Tot die conclusie komt het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) na onderzoek naar 1,7 miljoen tweets over het coronavirus.

Deze zogenoemde trollen worden gebruikt om op sociale media onrust te zaaien en op die manier de maatschappij te ontwrichten. De accounts zijn te herkennen aan fictieve gebruikersnamen, onherkenbare profielfoto's, eenzijdig Twitter-gedrag en een klein sociaal netwerk. Ook zijn ze vaak vlak voor de crisis aangemaakt of sindsdien pas actief.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Twitter actie ondernomen tegen veertien accounts, waaronder opschorting van accounts en het opleggen van tijdelijke beperkingen. Deze trollen bagatelliseren de ernst van de coronacrisis, claimen dat samenzweringen de oorzaak van het virus zijn en verspreiden leugens over geneesmiddelen.

Bovendien sympathiseert een groot deel van de accounts zich met de QAnon-beweging: een complottheorie die "de waarheid over een geheime machtsstrijd" aan het licht wil brengen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in de afgelopen vijf maanden 530 berichten met nepnieuws over het coronavirus veelvuldig zijn gedeeld. Daarin staat onder andere dat het virus niet dodelijker is dan de griep, dat het in een laboratorium is gekweekt of door het 5G-netwerk is veroorzaakt. Deze nieuwsberichten en video's zijn in 12.354 tweets aangehaald door 3.901 accounts.