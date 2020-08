Het Amerikaanse ministerie van Justitie vraagt het Amerikaanse hooggerechtshof, de hoogste rechtbank van de VS, om zich uit te spreken over de vraag of president Donald Trump volgers op Twitter mag blokkeren.

Trump verloor in mei 2018 een zaak tegen een groep Twitter-gebruikers die hij had geblokkeerd. Een federale rechter stelde toen dat het blokkeren van Twitter-volgers door een ambtenaar in functie indruist tegen de grondwet.

Dat komt doordat Twitter-gebruikers op het sociale medium door de blokkade niet langer kunnen reageren op tweets die Trump verstuurt. Daarmee druist de actie in tegen het recht op vrijheid van meningsuiting.

De Amerikaanse president probeerde het oordeel al via een hof van bezwaar ongedaan te maken, maar in juli 2019 ging dat mee met het oordeel van de New Yorkse rechter. Volgens het hof wordt de vrijheid van meningsuiting "daadwerkelijk, hoewel bescheiden" ingeperkt. "Meer is er niet nodig om de grondwet te schenden."

Het Amerikaanse ministerie van Justitie merkt op dat dit oordeel "de mogelijkheid van publieke figuren - van de president van de Verenigde Staten tot een gemeenteraadslid - beperkt om hun socialemediaprofielen af te schermen van intimidatie, trollen of haatberichten".

Trump gebruikt zijn persoonlijke account @realDonaldTrump regelmatig om politiek beleid aan te kondigen, te verdedigen of om te reageren op politieke kwesties. Het Witte Huis kent de president ook het officiële account @POTUS toe, maar Trump gebruikt dit profiel een stuk minder.