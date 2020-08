De storing bij Gmail zou verholpen moeten zijn, meldt Google donderdag iets voor 15.50 uur. Door de problemen konden gebruikers van de e-maildienst urenlang geen e-mails versturen of bijlagen uploaden.

Ook in Googles videobeldienst Meet en opslagdienst Drive deed zich een storing voor. Dat had consequenties voor het opnemen van beelden of het aanmaken van nieuwe bestanden.

De storing heeft voor zover bekend zo'n zes uur geduurd. De problemen deden zich wereldwijd voor.