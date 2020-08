De politie heeft dinsdag twee mensen aangehouden in een onderzoek naar oplichting. Eerder werden al vijf personen aangehouden in de zaak, waarbij oplichters zich voordeden als bankmedewerkers en zo voornamelijk ouderen zouden hebben opgelicht voor meer dan 4 miljoen euro. Dat meldt de politie donderdag.

Naast de eerder opgepakte verdachten, die nog steeds vastzitten, zijn nu ook een 22-jarige man uit Nieuw-Buinen (Drenthe) en een 33-jarige man uit Helmond (Noord-Brabant) gearresteerd.

De oplichters adviseerden hun beoogde slachtoffers om geld over te boeken naar een zogenaamd veilige rekening, bijvoorbeeld omdat er kans was op een hack, schrijft de politie. In sommige gevallen keken de daders via een programma mee op het scherm van het slachtoffer.

In plaats van de veilige rekening werd het geld overgeboekt naar een bankrekening van een zogenoemde geldezel. Dat zijn mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan anderen. De politie benadrukt dat dit ook strafbaar is.

De politie heeft meer dan tweehonderd aangiftes binnengekregen. Slachtoffers zouden tussen de 10.000 en 100.000 euro hebben verloren. Banken vergoeden dit doorgaans niet, omdat mensen hun geld eigenhandig overboeken.