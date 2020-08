De Amerikaanse stad Los Angeles heeft een schikking getroffen met The Weather Channel. De stadsadvocaat spande anderhalf jaar geleden een rechtszaak aan, omdat de weerapp locatiegegevens van miljoenen gebruikers verkocht aan adverteerders, terwijl zij daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven.

The Weather Channel hoeft niet te stoppen met het doorverkopen van locatiedata. Als onderdeel van de schikking zeggen eigenaar IBM en ontwikkelaars wel aanpassingen te maken in het scherm waarop informatie over het delen van locatiedata wordt weergegeven. Op die manier moet "transparantie en toestemming geven na informeren" gewaarborgd zijn.

Ook hebben de partijen bevestigd Los Angeles op de hoogte te houden als het venster in de komende twee jaar verandert.

"The Weather Company is altijd transparant geweest over het verwerken van locatiegegevens", zegt IBM tegen The Verge. "We waren het grondig oneens met de rechtszaak en hebben tijdens de zaak laten zien dat de claims nergens op gebaseerd waren."