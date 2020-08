Facebook heeft 790 groepen offline gehaald die werden gelinkt aan QAnon, een beweging die een complottheorie verspreidt dat de Amerikaanse elite erop uit zou zijn de regering van Donald Trump omver te werpen. Dat meldt het bedrijf op zijn blog.

In het bericht schrijft Facebook actie te ondernemen tegen accounts die sympathiseren met anarchistische groepen die geweld tijdens protesten toejuichen. Daaronder schaart het bedrijf Amerikaanse militiebewegingen en QAnon. "We staan toe dat mensen hun steun aan deze groepen betuigen, als ze onze regels niet overtreden", aldus het sociale medium. "We gaan het hen moeilijker maken om zich via ons platform te organiseren."

QAnon is een overkoepelende naam voor complottheorieën over verschillende mensen en gebeurtenissen in de Amerikaanse politiek. Het komt erop neer dat de Democratische Partij een staat binnen een staat vormt, met als doel om Trump omver te werpen.

Naast 790 groepen verwijderde Facebook ook honderd pagina's en vijftienhonderd advertenties die aan QAnon verbonden waren. Daarnaast blokkeerde het bedrijf driehonderd hashtags op Facebook en Instagram.

Facebook heeft in 1.950 groepen en 440 pagina's restricties aangebracht. Hetzelfde geldt voor tienduizend accounts op Instagram. Om wat voor beperkingen het gaat, is niet duidelijk.

Facebook en Twitter grijpen in

Begin augustus pakte Facebook al een van de grootste groepen met QAnon-complottheorieën aan. De groep Official Q/Qanon had 200.000 leden, maar werd verwijderd na overtreding van Facebooks contentbeleid. Zo werden volgens een Facebook-woordvoerder berichten verwijderd vanwege pesten en intimidatie en werd informatie verspreid die tot schade zou kunnen leiden.

Ook Twitter grijpt in. In juli zei het sociale netwerk accounts die naar complottheorieën van QAnon verwijzen en de bedrijfsregels schenden, permanent te blokkeren.