Instagram biedt vanaf woensdag een 'voorgestelde posts'-functie aan. Gebruikers die door alle recente Instagram-posts gescrold hebben, krijgen dan gerelateerde posts te zien die lijken op wat ze al leuk vinden, schrijft The Verge.

Hiervoor was het zo dat Instagram melding maakte dat het einde van de feed bereikt was. Dat was volgens het bedrijf bedoeld om mensen niet verder de app in te zuigen.

Instagram verandert zijn strategie daarin dus nu. De app bevat al een 'Explore'-tab, die de gebruiker algemene posts toont die hij of zij interessant zou kunnen vinden.

De nieuwe 'voorgestelde posts'-functie moet specifieker zijn. Die zal bijvoorbeeld foto's tonen over precies hetzelfde onderwerp, maar dan van een gebruiker die je nog niet kent.