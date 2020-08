Een Brit heeft een massaclaim ingediend tegen hotelketen Marriott International vanwege een enorm datalek, waarbij de gegevens van 500 miljoen gasten op straat kwamen te liggen. Met de claim zegt de Brit Martin Bryant op te komen voor alle slachtoffers.

Hackers braken in 2014 in in de servers van een kleinere hotelgroep, Starwood Hotels. Ze wisten persoonlijke gegevens en creditcardinformatie buit te maken. Twee jaar later werd Starwood opgekocht door Marriott, dat het lek pas in 2018 ontdekte.

De hackers konden toegang krijgen tot de informatie omdat het bedrijf niet hard genoeg zijn best deed om die te beschermen, betoogt Bryant in een blog. Zijn zaak neemt automatische alle gasten uit Wales en Engeland mee die voor september 2018 bij een dochterbedrijf van Marriott zoals Sheraton, Westin of Aloft verbleven, zegt hij.

Hij eist een vergoeding van Marriott voor alle getroffen Britse gasten.