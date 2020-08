In 2021 komt een nieuwe BlackBerry-smartphone op de markt, maakt het bedrijf woensdag bekend. Het gaat om een toestel met ondersteuning voor 5G en een fysiek toetsenbord. De Android-telefoon gaat in Europa en Noord-Amerika in de verkoop, maar meer details zijn nog niet bekend.

BlackBerry droeg het recht om met de merknaam en kenmerken van het bedrijf smartphones te maken in 2016 over aan het Chinese bedrijf TCL. Het bedrijf maakte onder meer de KeyOne en Key2.

In februari maakte TCL echter bekend de licentie niet te behouden. Sindsdien was het lot van BlackBerry-telefoons onduidelijk. BlackBerry maakt nu bekend dat een licentie in handen is gekomen van het Amerikaanse bedrijf OnwardMobility.

"BlackBerry verleent OnwardMobility het recht om een BlackBerry 5G-apparaat te ontwikkelen, fabriceren en op de markt te brengen", schrijft het bedrijf in een verklaring. Het is onduidelijk of OnwardMobility onder deze licentie het recht heeft om meer dan één toestel uit te brengen.