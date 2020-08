De problemen bij Spotify zijn verholpen, waardoor gebruikers weer muziek kunnen afspelen, meldt het bedrijf woensdag iets na 15.30 uur op Twitter. De storing heeft ongeveer een uur geduurd.

De problemen verschilden per gebruiker. Een deel kon muziek niet afspelen op desktop, maar wel via de app. Bij anderen leek er niets aan de hand te zijn. Spotify heeft niets gezegd over de oorzaak van de storing.

Het offline afspelen van muziek was nog wel mogelijk. Mensen met een Spotify-abonnement kunnen muziek downloaden om nummers ook zonder een internetverbinding te kunnen beluisteren. Per apparaat kunnen op die manier tienduizend nummers worden bewaard.

Volgens marktonderzoeker Telecompaper is Spotify in Nederland met afstand de grootste speler op de markt voor muziekstreaming. Het Zweedse bedrijf laat onder meer Apple Music en Deezer achter zich.