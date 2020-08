Muziekdienst Spotify kampt woensdagmiddag met problemen, waardoor veel gebruikers geen muziek kunnen afspelen.

Op Twitter meldt Spotify op de hoogte te zijn van de problemen. De dienst zegt te onderzoeken wat er aan de hand is.

Op storingenwebsite Allestoringen.nl kwamen woensdagmiddag duizenden meldingen binnen van mensen die problemen ondervinden met muziek streamen via Spotify.

Bij sommige mensen starten nummers wel, maar vallen deze na een paar seconden uit. Bij anderen is het helemaal niet mogelijk om muziek af te spelen. Een deel van de gebruikers heeft geen problemen of kan wel muziek afspelen op een ander apparaat. Offline opgeslagen muziek is nog wel te beluisteren.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies last hebben van de storing en waar de problemen vandaan komen.