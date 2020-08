De Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), een organisatie die toeziet op de doorontwikkeling van de bluetoothtechnologie, laat weten te werken aan een manier om contacttracering voor het coronavirus naar wearables te brengen.

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld smartwatches en mogelijk ook fitnesstrackers. Wanneer de functie er komt, is niet bekend. De organisatie verwacht ergens in de komende maanden met een eerste versie van de techniek te komen.

Contacttracering via wearables kan volgens Bluetooth SIG een uitkomst zijn voor mensen die geen smartphone hebben, zoals jonge kinderen of ouderen in verzorgingshuizen.

De techniek moet uiteindelijk worden toegevoegd aan de zogeheten Exposure Notification-systemen. Met deze systemen worden mensen op de hoogte gebracht als ze in de buurt zijn geweest van een besmette persoon. De Nederlandse CoronaMelder-app maakt van zo'n systeem gebruik.

De CoronaMelder wordt op dit moment getest in verschillende Nederlandse regio's, maar is al wel te downloaden voor smartphones. De app werkt met iPhones die draaien op iOS 13.5 of hoger en op Android-telefoon met Android 6.0 of hoger.