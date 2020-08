Netflix test een shuffleknop, bevestigt het bedrijf aan TechCrunch. Met een druk op de knop kiest Netflix zelf een aflevering of film voor de gebruiker uit.

De knop staat op het profieloverzicht onder de naam van de gebruiker. Volgens Netflix moet de functie leden helpen snel een video te vinden die ze waarschijnlijk leuk vinden, zonder daarvoor eerst eindeloos te hoeven zoeken.

Wat Netflix uitkiest, is gebaseerd op wat de gebruiker eerder heeft gekeken. Netflix kiest een serie of film die op de kijklijst van de gebruiker staat of iets wat lijkt op wat de gebruiker eerder keek en leuk vond. Ook kan de shufflefunctie de volgende aflevering starten van een serie die de gebruiker al volgde.

Netflix heeft al vaker shuffleknoppen getest. Zo testte de dienst vorig jaar een functie waarmee gebruikers een willekeurige aflevering van een serie konden bekijken.

De test is wereldwijd onder een aantal gebruikers uitgerold. Het werkt met de Netflix-app op smart-tv's. Het is niet bekend of en wanneer de functie voor elke Netflix-gebruiker en op andere platforms beschikbaar wordt.