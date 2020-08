Socialemediabedrijven zoals Facebook en Twitter ondernemen actie tegen tegen de verspreiding van de film Plandemic: Indoctornation, schrijft The Verge. De video is een vervolg op het eerder verschenen Plandemic, waarmee desinformatie over het coronavirus werd verspreid.

Plandemic werd in mei van dit jaar verspreid op Facebook, Twitter en YouTube. Hierin werden onder meer complottheorieën over Bill Gates en de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci aangehaald. Beweringen uit de video werden door factchecker Politifact onderuitgehaald.

Een groep mensen heeft nu een vervolg op de video uitgebracht, genaamd Plandemic: Indoctornation. De film gaat door op thema's uit het eerste deel. Op Facebook wordt een link naar de video dit keer direct geblokkeerd.

Ook Twitter onderneemt actie. De link wordt niet geblokkeerd, maar mensen die de video willen bekijken worden gewaarschuwd met een boodschap dat de link "mogelijk spam of onveilig" is. Twitter zegt video's die worden geüpload op het platform per geval te bekijken en meldt filmpjes te kunnen verwijderen als ze gevaarlijke desinformatie bevatten.

YouTube probeert uploads van de nieuwe Plandemic-film offline te halen. Het bedrijf zegt dat de video in strijd is met zijn regels. Op TikTok is het niet mogelijk om de filmnaam als zoekterm te gebruiken. "Dit kan worden geassocieerd met gedrag of inhoud in strijd met onze richtlijnen", meldt de app.

Door maatregelen te treffen proberen socialemediabedrijven de verspreiding van desinformatie over het coronavirus te stoppen. Eerder labelde Twitter al berichten die mogelijk nepnieuws bevatten. Ook Facebook nam maatregelen, door bijvoorbeeld tips te geven over afstand houden en te linken naar websites van gezondheidsautoriteiten.