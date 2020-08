Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt nog steeds dat de corona-app van de overheid op 1 september landelijk ingevoerd kan worden. Dat zei hij dinsdagavond tijdens een ingelaste persconferentie over het coronavirus.

In juli maakte de minister bekend de CoronaMelder-app op 1 september landelijk in te willen voeren. Maandag is de app verschenen in de App Store en Play Store. Op de eerste dag is hij 431.000 keer gedownload.

Op dit moment wordt met de app proefgedraaid in Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland. Daar kunnen mensen die besmet blijken en CoronaMelder gebruiken samen met de GGD een waarschuwing versturen naar andere appgebruikers die bij hen in de buurt zijn geweest.

Inwoners van andere regio's kunnen de app wel downloaden, maar geen waarschuwingen versturen als zij positief op het coronavirus testen. Wel kunnen zij een waarschuwing ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld als zij in een van de vijf proefregio's in de buurt zijn geweest van iemand die later door een van de GGD's daar positief is bevonden.

Minister De Jonge benadrukte dinsdag dat de app pas ingevoerd kan worden als een spoedwet voor de corona-app is ingevoerd.

Dit wetsvoorstel ligt sinds 14 juli voor advies bij de Raad van State. Daarna moet de wet door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. "Ik hoop op een spoedige wetsbehandeling", zei De Jonge dinsdagavond. "En dan kunnen we toch nog vrij dicht in de buurt komen van die 1 september."