Een antivaccinatiegroep heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen Facebook. De organisatie vindt dat het sociale medium censuur op antivaccinatieteksten pleegt.

De groep is boos omdat een Democratische volksvertegenwoordiger heeft gedreigd Facebook te bestraffen als het bedrijf niet probeert desinformatie over vaccins aan te pakken. Volgens Children's Health Defense gaat het om een beperking van de vrijheid van meningsuiting en besmeurt Facebook hun goede naam.

De groep onder leiding van activist Robert F. Kennedy jr. plaatste in het verleden vaker antivaccinatieadvertenties op Facebook. Dat staat het sociale medium inmiddels niet meer toe zonder een waarschuwing of label waarin extra informatie over vaccins wordt gegeven.

Volgens The Verge is de kans klein dat de groep op deze manier iets via de rechter kan afdwingen, maar de ruzie tussen antivaccinatiegroepen en Facebook escaleert daardoor wel.