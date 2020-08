Recente en toekomstige modellen van de Samsung Galaxy S-, Galaxy Note- en een aantal Galaxy A-smartphones krijgen voortaan drie Android-updates, meldt Samsung dinsdag in een verklaring. Ook de opvouwbare smartphones en onlangs verschenen tablets van het Zuid-Koreaanse bedrijf vallen onder het beleid.

Het gaat om onder meer de Samsung Galaxy S10-, S20-, Note10- en Note20-reeks. Toekomstige Galaxy S- en Note-toestellen krijgen ook drie Android-updates. Hetzelfde geldt voor de Galaxy Tab S6 en S7 en toekomstige tablets in de Tab S-reeks.

Voor de Galaxy A-smartphones gaat het om de A71 en de A51. Ook "geselecteerde toekomstige toestellen" van deze reeks worden voorzien van drie updates, maar het is onduidelijk wanneer een model buiten de boot valt. Een woordvoerder van Samsung in Nederland vraagt dit op verzoek van NU.nl na in Zuid-Korea.

Samsung kondigde begin augustus tijdens het evenement Galaxy Unpacked al aan dat bepaalde smartphones voortaan minstens drie Android-updates zouden krijgen. De woordvoerder zei destijds alleen dat "vlaggenschepen vanaf de Galaxy S10" onder het beleid vallen.

Met de gepubliceerde lijst maakt Samsung duidelijk welke huidige smartphones en tablets worden voorzien van de updates. Het gaat om updates vanaf het moment dat de toestellen zijn aangekondigd.

De Galaxy Note20, die onlangs tijdens Galaxy Unpacked werd onthuld, wordt bijvoorbeeld geleverd met Android 10. Dat betekent dat de smartphone in ieder geval updates naar Android 11, Android 12 en Android 13 krijgt.