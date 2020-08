Iedereen die op dit moment van de CoronaMelder-app een waarschuwing krijgt dat hij of zij mogelijk besmet is met het coronavirus, kan zich bij de GGD laten testen om dat te controleren. Ook wordt aan deze personen gevraagd om tien dagen thuis in quarantaine te gaan, gerekend vanaf de dag van de mogelijke besmetting.

"We hebben besloten om dit soort meldingen serieus te nemen", zegt een woordvoerder van de GGD GHOR, de koepelorganisatie van de 25 regionale GGD's. Dat betekent dat ook mensen buiten de proefregio's in Drenthe, Overijssel en Gelderland na een waarschuwing van CoronaMelder zonder klachten bij hun lokale GGD terechtkunnen voor een test. Normaal gesproken test de GGD alleen mensen met (milde) klachten.

De CoronaMelder-app wordt op dit moment getest in Drenthe, Overijssel en Noord-, Oost- en Zuid-Gelderland. Mensen die besmet blijken, kunnen in die regio's samen met hun lokale GGD waarschuwingen versturen naar andere appgebruikers die bij hen in de buurt zijn geweest.

Die waarschuwing wordt verstuurd naar iedereen die mogelijk risico heeft gelopen, ook buiten regio's waar de GGD's nu proefdraaien. Dat kan bijvoorbeeld als iemand van buitenaf in een proefregio op het terras heeft gezeten met iemand die later besmet blijkt te zijn.

De CoronaMelder-melding vertelt op welke dag de mogelijke besmetting heeft plaatsgevonden. Vanaf die dag moet een gewaarschuwd persoon tien dagen in quarantaine. Als diegene geen klachten ontwikkelt, kan hij zich zeven dagen na dat moment laten testen. Wie in de tussentijd alsnog klachten krijgt, kan zich alsnog zo snel mogelijk laten testen.

Mensen die van CoronaMelder een waarschuwing hebben ontvangen en zich willen laten testen terwijl zij nog geen klachten hebben, kunnen dit alleen telefonisch laten inplannen. Online een afspraak maken kan alleen als iemand daadwerkelijk (milde) klachten ervaart.

Onduidelijk of met CoronaMelder ook breder testbeleid komt

Het ministerie van Volksgezondheid maakte in juli bekend dat testen zonder klachten alleen in de proefregio's mogelijk zou zijn. Formeel is dat nog steeds het beleid, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Dat mensen zich toch in het hele land kunnen laten testen, komt omdat de GGD GHOR heeft besloten dit beleid niet te volgen. "Als iemand zich na een waarschuwing meldt, gaan wij natuurlijk testen", zegt de GGD GHOR-woordvoerder.

De CoronaMelder-app voegt volgens deskundigen alleen iets toe als mensen zich na een waarschuwing inderdaad kunnen laten testen, ook als zij nog geen klachten hebben. Zo kunnen mensen opgespoord worden die besmet zijn, maar nog geen symptomen vertonen. Dat kan verdere verspreiding van het coronavirus stoppen.

Als die test niet plaatsvindt, lopen mensen na een waarschuwing misschien rond met het coronavirus zonder dat zij dat zelf weten. Zij kunnen het virus dan ook al overdragen op anderen. Testen zorgt ervoor dat mensen duidelijkheid krijgen of zij vlak voor de waarschuwing daadwerkelijk een COVID-19-infectie hebben opgelopen.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat, mocht de app op 1 september daadwerkelijk landelijk in gebruik genomen worden, niet iedereen zich zonder klachten kan laten testen, laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het onderzoek naar een aan de corona-app gekoppelde verruiming van het testbeleid is nog in voorbereiding.