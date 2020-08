De CoronaMelder-app van de overheid is maandag in totaal 431.212 keer gedownload uit de App Store en Play Store, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid dinsdag. Op dit moment wordt in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland proefgedraaid met de app.

Smartphones met de app wisselen onderling signalen uit om elkaars nabijheid te registreren. Op die manier moeten mensen die mogelijk risico hebben gelopen op een besmetting met het coronavirus gewaarschuwd kunnen worden.

Zodra iemand besmet blijkt met het COVID-19-virus, vragen de GGD's in Drenthe, Overijssel en Noord-, Oost- en Zuid-Gelderland of diegene de corona-app heeft geïnstalleerd. Als dat zo is, kan deze persoon samen met de GGD de personen waarschuwen die de afgelopen dagen bij hem of haar in de buurt zijn geweest.

Het ministerie maakte eerder bekend de CoronaMelder-app op 1 september landelijk beschikbaar te willen maken. Vanaf dat moment kunnen besmette personen met de app in heel het land samen met hun lokale GGD andere gebruikers waarschuwen.

Maandag werd tevens bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het ministerie afraadt om de app op dit moment uit te brengen. De toezichthouder vindt dat het ministerie van Volksgezondheid afspraken moet maken met Apple en Google om mogelijk misbruik te voorkomen.

De CoronaMelder-app leunt op technologie die de twee bedrijven beschikbaar hebben gesteld. Het ministerie is daarvan afhankelijk; zonder deze ondersteuning werkt het uitwisselen van signalen tussen smartphones een stuk minder goed.

De afhankelijkheid betekent ook dat de CoronaMelder-app op dit moment alleen werkt op iPhones met iOS 13.5 of hoger en Android-smartphones met Android 6.0 of hoger. Oudere smartphones kunnen de app daardoor niet gebruiken.